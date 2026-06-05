Politik

Merz und Macron fordern Turbo bei EU-Erweiterung auf dem Westbalkan

Deutschland und Frankreich wollen heute bei einem EU-Gipfel in Montenegro eine neue Initiative starten, um die EU-Erweiterung zu beschleunigen. Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron reisen mit einem Positionspapier für eine schrittweise Annäherung an die EU an.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
05.06.2026 13:11
Lesezeit: 3 min
Merz und Macron fordern Turbo bei EU-Erweiterung auf dem Westbalkan
Merz und Macron wollen die EU-Erweiterung auf dem Westbalkan beschleunigen. Was ihr gemeinsamer Plan für Serbien, Montenegro und Co. konkret vorsieht (Foto: dpa). Foto: Tom Nicholson

Im Folgenden:

  • Warum Merz und Macron den EU-Beitrittsprozess für den Westbalkan reformieren wollen.
  • Wie Reformfortschritte künftig direkt mit Zugang zum EU-Binnenmarkt belohnt werden sollen.
  • Welche Länder vom neuen Schnellverfahren ausgeschlossen bleiben.

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