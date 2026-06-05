Politik

Merz und Macron fordern Turbo bei EU-Erweiterung auf dem Westbalkan

Deutschland und Frankreich wollen heute bei einem EU-Gipfel in Montenegro eine neue Initiative starten, um die EU-Erweiterung zu beschleunigen. Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron reisen mit einem Positionspapier für eine schrittweise Annäherung an die EU an.