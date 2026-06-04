Politik

EU-Erweiterung im Visier: Ungarn zieht Veto gegen Ukraine-Verhandlungen zurück

Das Tor nach Europa öffnet sich für Kiew: Ungarn gibt unter der Führung von Polit-Aufsteiger Peter Magyar den Widerstand gegen die EU-Beitrittsgespräche mit der Ukraine und Moldau auf. Zuvor hatte der langjährige, kremlnahe Regierungschef Viktor Orban den Prozess mit einem Veto über zwei Jahre blockiert.