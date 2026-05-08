Wirtschaft

Handelsstreit eskaliert: Trump droht EU mit 25-Prozent-Zöllen auf Fahrzeuge

Die transatlantischen Handelsbeziehungen hängen am seidenen Faden: US-Präsident Donald Trump hat überraschend eine drastische Erhöhung der Zölle auf europäische Autos und Lkw angekündigt. Damit setzt er das im letzten Sommer geschlossene „Turnberry-Abkommen“ faktisch aus und setzt Brüssel unter massiven Druck.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
08.05.2026 12:33
Lesezeit: 3 min
Handelsstreit eskaliert: Trump droht EU mit 25-Prozent-Zöllen auf Fahrzeuge
Trump setzt die EU unter Druck: Bis zum 4. Juli soll das Handelsabkommen erfüllt sein – sonst drohen drastisch höhere Zölle auf Autos und Lastwagen (Foto: dpa). Foto: Julia Demaree Nikhinson

Im Folgenden:

  • Warum Trump das Turnberry-Abkommen faktisch aussetzt und Brüssel unter Druck setzt.
  • Welche konkreten Vorwürfe Washington der EU bei Handel, Digitalsteuer und CO₂ macht.
  • Weshalb ein New Yorker Gericht Trumps weltweite Zölle für rechtswidrig erklärt hat.

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