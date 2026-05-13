Politik

Schienenverkehr ohne Grenzen: EU plant Stärkung der Fahrgastrechte bei Fernreisen

Die Europäische Kommission möchte das Bahnfahren über Ländergrenzen hinweg attraktiver gestalten und den Schutz für Reisende massiv ausbauen. Durch neue Regelungen beim Ticketkauf sollen Anschlussverbindungen besser abgesichert und die Planung internationaler Routen deutlich vereinfacht werden.