Wirtschaft

Milliardenbaustelle Deutschland: Warum Großprojekte oft scheitern – und was sich strukturell ändern muss

Vom Hauptstadtflughafen bis zum Bahnknoten Stuttgart: Deutschlands Großprojekte entwickeln sich oft zu Dauerbaustellen mit Kosten in Milliardenhöhe. Die Ursachen liegen tiefer als Baufehler oder Materialpreise. Eine Analyse zeigt: Das Problem ist systemisch – und entsteht aus dem Spannungsfeld zwischen Politik und Projektmanagement.
Autor
Iana Roth
09.05.2026 07:21
Aktualisiert: 17.05.2030 07:14
Lesezeit: 5 min
Milliardenbaustelle Deutschland: Warum Großprojekte oft scheitern – und was sich strukturell ändern muss
Nicht einzelne Baufehler, sondern strukturelle Schwächen treiben viele deutsche Großprojekte in Verzug. (Bildquelle: erstell mit KI)

Im Folgenden:

  • Warum Deutschlands Großprojekte systematisch scheitern – und welche Strukturfehler dahinterstecken.
  • Weshalb Kostensteigerungen bei BER und Stuttgart 21 keine Unfälle, sondern vorhersehbare Muster waren.
  • Was die Schweiz beim Gotthard-Tunnel anders machte – und was Deutschland daraus lernen könnte.

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Iana Roth

                                                                            ***

Iana Roth ist Redakteurin bei den DWN und schreibt über Steuern, Recht und HR-Themen. Zuvor war sie als Personalsachbearbeiterin tätig. Davor arbeitete sie mehrere Jahre als Autorin für einen russischen Verlag, der Fachliteratur vor allem für Buchhalter und Juristen produziert.

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