Wirtschaft

Milliardenbaustelle Deutschland: Warum Großprojekte oft scheitern – und was sich strukturell ändern muss

Vom Hauptstadtflughafen bis zum Bahnknoten Stuttgart: Deutschlands Großprojekte entwickeln sich oft zu Dauerbaustellen mit Kosten in Milliardenhöhe. Die Ursachen liegen tiefer als Baufehler oder Materialpreise. Eine Analyse zeigt: Das Problem ist systemisch – und entsteht aus dem Spannungsfeld zwischen Politik und Projektmanagement.