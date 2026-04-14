Immobilien

Immobilienmarkt: Bau-Reform mit einem erweitertem Vorkaufsrecht der Kommunen für Grundstücke geplant

Die Bundesregierung plant eine Reform des Baurechts, das den Kommunen deutlich mehr Eingriffsmöglichkeiten als bisher auf dem Immobilienmarkt verschaffen soll - unter Umständen, wenn Käufer extremistische Tendenzen zeigen. Welche neue Regelung verfassungswidrige Bedenken hervorruft und warum das Bauministerium die Pläne jetzt verteidigt.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
14.04.2026 20:11
Lesezeit: 2 min
Immobilienmarkt: Bau-Reform mit einem erweitertem Vorkaufsrecht der Kommunen für Grundstücke geplant
Bauministerin Verena Hubertz (SPD): Ein neuer Gesetzentwurf aus ihrem Haus sieht einen weiteren „Vorkaufsrechtstatbestand“ für Kommunen vor. (Foto: dpa) Foto: Sebastian Gollnow

Im Folgenden:

  • Warum das geplante kommunale Vorkaufsrecht für Grundstücke kritisiert wird.
  • Wie Kommunen künftig Immobilienkäufe von Extremisten verhindern sollen.
  • Käuferinformationen: Warum auch Verfassungsschutz und Polizei einbezogen werden.  

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