Immobilien

Immobilienmarkt: Bau-Reform mit einem erweitertem Vorkaufsrecht der Kommunen für Grundstücke geplant

Die Bundesregierung plant eine Reform des Baurechts, das den Kommunen deutlich mehr Eingriffsmöglichkeiten als bisher auf dem Immobilienmarkt verschaffen soll - unter Umständen, wenn Käufer extremistische Tendenzen zeigen. Welche neue Regelung verfassungswidrige Bedenken hervorruft und warum das Bauministerium die Pläne jetzt verteidigt.