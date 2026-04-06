Politik

AfD-Erfolg im Westen: Trotz Skandalen ist die Partei auf dem Vormarsch

Trotz Vetternwirtschaftsdebatten, Extremismus-Vorwürfen und interner Konflikte gewinnt die AfD weiter an Zustimmung, auch im Westen. Das Wahlergebnis in Rheinland-Pfalz wirft Fragen auf: Ist der Erfolg nur Protest – oder steckt dahinter längst eine tiefere politische Verschiebung?