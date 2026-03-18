Wirtschaft

Gewerkschaft Zentrum: IG Metall sieht keinen Rechtsruck bei Betriebsratswahlen

Nach Angaben aus Gewerkschaften versuchten AfD-nahe Kräfte bei den Wahlen möglichst viele Mandate zu erringen. Dennoch bleibt die IG Metall bei den Betriebsratswahlen klar vorn. Trotz Stimmen für alternative Listen sieht die Gewerkschaft keinen Rechtsruck in den Betrieben.