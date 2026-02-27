Unternehmen

Tesla-Aktie: Warum die Tesla-Betriebsratswahl in Grünheide Elon Musk bewegt

Im Tesla-Werk Grünheide entscheidet sich bei der Tesla-Betriebsratswahl mehr als nur die Zusammensetzung des Tesla-Betriebsrats. Aussagen von Elon Musk sorgen für Unruhe – und rücken auch die Tesla-Aktie in den Fokus. Steht der weitere Ausbau wirklich auf dem Spiel?