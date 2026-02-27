Politik

Afghanistan-Pakistan-Krieg: Gefechte zwischen Pakistan und Taliban – China zeigt sich besorgt

Beginnt gerade ein Afghanistan-Pakistan-Krieg? Gefechte zwischen Pakistan und den Taliban in Afghanistan spitzen sich dramatisch zu, Luftangriffe und scharfe politische Vorwürfe verschärfen die Lage in der Region. Droht zwischen Islamabad und Kabul eine dauerhafte militärische Eskalation mit unabsehbaren Folgen? Nachbar China zeigt sich besorgt