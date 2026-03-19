Finanzen

Meinung: Reflexartige Reaktionen der EZB sind das Letzte, was jetzt gebraucht wird

Der EZB-Zinsentscheid steht an: Zwischen Inflationsrisiken und Konjunktursorgen muss die Europäische Zentralbank einen schmalen Grat gehen. Die Vergangenheit mahnt zur Vorsicht, die Gegenwart verlangt Entscheidungen. Doch wie reagiert man richtig auf volatile Energiemärkte, ohne neue Schäden zu verursachen?