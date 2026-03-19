Politik

Zwischen Anspruch und Realität: Die Rückkehr der Kriegswirtschaft und das Erbe der Abrüstung

Während des Kalten Kriegs gab es detaillierte Pläne für die deutsche Wirtschaft im Krisenfall, in den 1990ern wurden diese weitgehend abgeschafft. Heute wird wieder über Kriegstauglichkeit gesprochen, doch viele Strukturen fehlen und müssten aufwendig neu aufgebaut werden – Militärexperte Thomas Meuter hat dazu eine klare Meinung. Die DWN haben mit ihm gesprochen.
Autor
Moritz Enders
19.03.2026 16:00
Lesezeit: 3 min
Zwischen Anspruch und Realität: Die Rückkehr der Kriegswirtschaft und das Erbe der Abrüstung
Rüstungsindustrie, Infrastruktur, Bundeswehr: Militärjournalist Thomas Meuter erklärt, was Deutschland braucht, um im Ernstfall wirklich vorbereitet zu sein (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • Warum Deutschland nach dem Ende des Kalten Krieges zentrale Verteidigungsstrukturen aufgegeben hat.
  • Wie lange der Wiederaufbau einer kriegstauglichen Wirtschaft dauern könnte.
  • Welche Rolle Industrie Infrastruktur und Politik künftig für die Verteidigungsfähigkeit spielen werden.

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Moritz Enders ist freier Autor und schreibt regelmäßig für die Deutschen Wirtschaftsnachrichten.

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