Politik

Zwischen Anspruch und Realität: Die Rückkehr der Kriegswirtschaft und das Erbe der Abrüstung

Während des Kalten Kriegs gab es detaillierte Pläne für die deutsche Wirtschaft im Krisenfall, in den 1990ern wurden diese weitgehend abgeschafft. Heute wird wieder über Kriegstauglichkeit gesprochen, doch viele Strukturen fehlen und müssten aufwendig neu aufgebaut werden – Militärexperte Thomas Meuter hat dazu eine klare Meinung. Die DWN haben mit ihm gesprochen.