Finanzen

US-Marktbericht: SpaceX steigt weiter, Händler zögern vor Zinsentscheidung der Fed

Ein turbulenter Handelstag birgt Überraschungen – erfahren Sie, warum Investoren gerade jetzt besonders aufmerksam die Entwicklungen verfolgen.
Autor
Bonnier Investor
16.06.2026 22:06
Lesezeit: 2 min
US-Marktbericht: SpaceX steigt weiter, Händler zögern vor Zinsentscheidung der Fed
Blick auf das Herz der US-Börsen in einem der bedeutendsten Finanzzentren der Welt. (Foto: Farid El Messaoudi/iStock) Foto: Farid El Messaoudi/iStock

Abwartende Haltung an der Wall Street

Die Wall Street verzeichnete am Dienstag einen uneinheitlichen Handel, da sich die Anleger am Vorabend der ersten Zinsentscheidung unter dem neuen US-Notenbankchef Kevin Warsh unentschlossen zeigten.

Auch die Ölpreise gaben weiter nach, da Anzeichen auf eine weitere Öffnung der Straße von Hormus im Vorfeld der für Freitag geplanten offiziellen Unterzeichnung eines Abkommens zwischen den USA und dem Iran hindeuteten.

Unterdessen setzte SpaceX seine am Freitag nach dem spektakulären Börsengang begonnene Rally fort.

Zinsentscheidung und fallende Ölpreise im Fokus

Der Dow Jones legte zu, während der Nasdaq und der S&P 500 im Minus schlossen. Die Rekordjagd des letztgenannten Index geriet ins Stocken, da die Anleger die Entscheidung der US-Notenbank über eine mögliche Zinsänderung abwarteten.

Die Fed wird am Mittwoch ihre erste geldpolitische Entscheidung unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh treffen, wobei Analysten davon ausgehen, dass die Leitzinsen unverändert bleiben.

Unterdessen gaben die Ölpreise im Zuge der Einigung zwischen den USA und dem Iran, die am Freitag unterzeichnet werden soll, weiter nach.

Ein Barrel der Rohölsorte Brent verbilligte sich im Handel um 4,7 Prozent auf 79 US-Dollar – der tiefste Stand seit dem 2. März, dem ersten Handelstag nach den Angriffen der USA und Israels auf den Iran.

„Obwohl ein Abkommen noch nicht in Stein gemeißelt ist und eine Rückkehr des Schifffahrtsaufkommens in der Region auf das Vorkriegsniveau nicht über Nacht geschehen wird, scheinen die Anleger überwiegend geneigt zu sein, die positiven Aspekte zu betrachten“, sagte Dan Coatsworth von AJ Bell.

Der Dow Jones Industrial Average legte um 0,64 Prozent zu und schloss bei 52.001,89 Punkten, während der technologielastige Nasdaq Composite den Handel am Dienstag mit einem Minus von 1,15 Prozent bei 26.376,34 Punkten beendete.

Der S&P 500 gab um 0,57 Prozent auf 7.511,39 Punkte nach.

Milliarden-Deals und historische Kursgewinne

Die SpaceX-Aktie stieg weiter an und überschritt erstmals seit ihrem Börsendebüt die Marke von 200 US-Dollar, nachdem das Unternehmen offiziell der Übernahme des KI-Programmier-Startups Cursor im Rahmen eines auf rund 60 Milliarden US-Dollar dotierten Deals zugestimmt hatte.

Damit übertraf das Unternehmen zudem die Marktkapitalisierung von Amazon in Höhe von knapp 2,7 Billionen US-Dollar. Die Aktie beendete den Handel mit einem Plus von 4,83 Prozent bei 201,80 US-Dollar, nachdem sie zum Handelsauftakt zwischenzeitlich um bis zu 10 Prozent in die Höhe geschnellt war.

„Das Unternehmen ist viel zu groß, um ignoriert zu werden. Das macht es zu einem Problem für jene Anleger, die am liebsten gar nichts davon hören würden – kann der Gesamtmarkt einen Kurseinbruch bei SpaceX verkraften, wenn er eintritt, wie es fast immer der Fall ist? Euphorie ist schön und gut, aber die Stimmung kann sehr schnell kippen“, sagte Chris Beauchamp, Chef-Marktanalyst bei IG.

Die Microsoft-Aktie gab nach, als SpaceX sich der Marktkapitalisierung des Technologiekonzerns näherte und nachdem dieser neue, aktualisierte „Surface Pro“- und „Surface Laptop“-Geräte vorgestellt hatte. Das Papier schloss mit einem Minus von 1,48 Prozent.

Yum Brands verbuchten Kursgewinne, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, die schwächelnde Pizza-Hut-Sparte für 2,7 Milliarden US-Dollar zu verkaufen, um sich auf die besser laufenden Ketten KFC und Taco Bell zu konzentrieren. Die Aktie beendete den Handel mit einem Plus von 1,98 Prozent.

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