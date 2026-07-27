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Cybersicherheit im Urlaub: Diese zehn Fehler machen Sie zum leichten Opfer

Ein falscher QR-Code, eine überzeugende E-Mail oder ein gestohlenes Smartphone können den Urlaub abrupt beenden. Cyberkriminelle setzen längst nicht mehr nur auf unsichere Hotelnetzwerke, sondern auf Zeitdruck, Gewohnheiten und künstliche Intelligenz. Zehn einfache Maßnahmen schützen private Konten, sensible Unternehmensdaten und wichtige Zahlungen, bevor aus einer kleinen Unachtsamkeit ein teurer Sicherheitsvorfall wird.