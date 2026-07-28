Finanzen

Mehr Ertrag, weniger Blindflug: Was Anleger über Risiko wissen sollten

Hohe Rendite gilt vielen Anlegern automatisch als gefährlich – doch die wahre Gefahr kann ganz woanders liegen. Wer versteht, wie Erträge entstehen und welche Risiken dahinterstehen, kann sein Vermögen gezielter und robuster aufstellen. Ein Gastbeitrag von Anlagespezialist Dirk Kochhan.
Autor
avtor
Dirk Kochhan
28.07.2026 11:48
Lesezeit: 5 min
Mehr Ertrag, weniger Blindflug: Was Anleger über Risiko wissen sollten
Ein Investment kann geringe Schwankungen zeigen und dennoch erhebliche Risiken enthalten. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum hohe Renditen nicht automatisch besonders riskant sein müssen.
  • Welche Risiken hinter scheinbar sicheren Anlagen lauern können.
  • Wodurch Anleger die tatsächlichen Ertragsquellen einer Anlage erkennen.

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Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

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Dirk Kochhan
Dirk Kochhan ist Gründer der Vicentum AG, einer Schweizer Investment Boutique mit Fokus auf ausgewählte Investmentstrategien und alternative Vermögensbausteine für anspruchsvolle Investoren. Seit über vier Jahrzehnten ist er als Unternehmer tätig und beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit Kapitalmärkten, Vermögensstrukturierung und alternativen Investmentstrategien. 
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