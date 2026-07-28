Finanzen

Mehr Ertrag, weniger Blindflug: Was Anleger über Risiko wissen sollten

Hohe Rendite gilt vielen Anlegern automatisch als gefährlich – doch die wahre Gefahr kann ganz woanders liegen. Wer versteht, wie Erträge entstehen und welche Risiken dahinterstehen, kann sein Vermögen gezielter und robuster aufstellen. Ein Gastbeitrag von Anlagespezialist Dirk Kochhan.