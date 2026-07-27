US-Börsenschluss: Chipwerte ziehen Nasdaq nach untentitle

Uneinheitlicher Wochenstart an der Wall Street

Die Wall Street schloss am Montag uneinheitlich, da ein Ausverkauf im Halbleitersektor eine frühere, durch die Entspannung zwischen den USA und dem Iran sowie sinkende Ölpreise angetriebene Rally dämpfte.

Der breit gefasste S&P 500 legte um minimale 0,02 Prozent auf 7.413,18 Punkte zu, während die technologielastige Nasdaq um 0,18 Prozent nachgab und bei 24.932,08 Zählern schloss. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,51 Prozent auf 52.210,08 Punkte.

Die Ölpreise brachen um mehr als 8 Prozent ein, nachdem die Trump-Regierung eine fast zweiwöchige Angriffswelle gegen den Iran vorübergehend ausgesetzt hatte. Die Nordseesorte Brent notierte im späten Handel knapp unter 89 US-Dollar je Barrel.

Trotz des Rückgangs verzeichnet die globale Benchmark-Sorte in diesem Jahr angesichts von Lieferausfällen im Nahen Osten immer noch ein Plus von mehr als 50 Prozent.

Kräftiger Druck auf den Halbleitersektor

Chipaktien zogen die Nasdaq am Montag nach unten, wobei Advanced Micro Devices und Micron Technology um 5,17 Prozent beziehungsweise 2,25 Prozent nachgaben.

Auch Nvidia knickte um 5 Prozent ein. Berichte, wonach der Chiphersteller über eine Bürgschaft von bis zu 250 Millionen US-Dollar für ein Rechenzentrumsprojekt von OpenAI verhandelt, weckten bei Anlegern erneut Sorgen über eine Kreislauffinanzierung in der KI-Branche.

Die in den USA notierten Aktien des niederländischen Halbleiterausrüsters ASML fielen ebenfalls um 5,8 Prozent. Dies folgte auf einen Bericht des Branchenportals The Information, wonach ein staatlich unterstütztes chinesisches Unternehmen mit der Herstellung von DUV-Lithografiesystemen (Deep Ultraviolet) begonnen habe, die für die Produktion von Halbleitern benötigt werden.

Der Ausverkauf bei den Chipwerten folgte auf eine kurze Erholung im frühen Handel, nachdem die Aktien des chinesischen Chipriesen CXMT bei ihrem Börsendebüt in Shanghai um mehr als 500 Prozent in die Höhe geschossen waren.

Kursverluste bei SpaceX und Fokus auf kommende Tech-Bilanzen

Unterdessen gaben die Papiere des Raketenbauers SpaceX um 1,36 Prozent nach, womit das Unternehmen von Elon Musk rund 50 Prozent unter seinem Höchststand von 225,64 US-Dollar notierte, den es nach dem Börsengang im vergangenen Monat erreicht hatte. Die Aktie notiert damit bereits seit acht Handelstagen unter ihrem Emissionspreis von 135 US-Dollar.

Andernorts legten die Aktien von Salesforce um 6,07 Prozent zu, während Alphabet und Microsoft um 2,34 Prozent beziehungsweise 1,94 Prozent stiegen. Letzteres Unternehmen wird in dieser Woche seine Quartalsbilanz vorlegen, ebenso wie Amazon, Apple und Meta.