Politik

Fragen nach dem CSD-Anschlag: Warum war der verurteilte Täter Abdul B. nicht in Haft?

Nach dem CSD-Anschlag in Berlin richtet sich der Blick nicht mehr nur auf den mutmaßlichen Täter. Auch Gerichte, Strafrecht und Sicherheitsbehörden stehen unter Druck. Haben bestehende Gesetze und Entscheidungen schwerwiegende Schwächen offengelegt?