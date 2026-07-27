Politik

Fragen nach dem CSD-Anschlag: Warum war der verurteilte Täter Abdul B. nicht in Haft?

Nach dem CSD-Anschlag in Berlin richtet sich der Blick nicht mehr nur auf den mutmaßlichen Täter. Auch Gerichte, Strafrecht und Sicherheitsbehörden stehen unter Druck. Haben bestehende Gesetze und Entscheidungen schwerwiegende Schwächen offengelegt?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
27.07.2026 17:43
Lesezeit: 3 min
Fragen nach dem CSD-Anschlag: Warum war der verurteilte Täter Abdul B. nicht in Haft?
Brandenburger Tor: Nach dem Anschlag auf den CSD wurden hier Blumen, Kerzen und persönliche Botschaften niedergelegt. (Bild: Dpa) Foto: Markus Lenhardt

Im Folgenden:

  • Warum war der mutmaßliche Täter trotz Verurteilung auf freiem Fuß?
  • Weshalb fordert die Union Änderungen im Jugendstrafrecht?
  • Welche Kritik äußern führende Innenpolitiker?

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