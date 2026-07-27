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Toyota steigt bei Cellcentric ein: Wasserstoff-Offensive gemeinsam mit Daimler Truck und Volvo

Toyota steigt bei Cellcentric ein und mischt den Markt für Brennstoffzellen auf. Gemeinsam mit Daimler Truck und Volvo soll die Technologie für Wasserstoff-Lkw vorangebracht werden. Doch trotz großer Ambitionen bleibt eine entscheidende Frage offen: Wann setzt sich die Technik tatsächlich durch?