Finanzen

Porsche-Aktie: VW-Tochter verschärft Sparkurs und streicht weitere 5.000 Stellen

Porsche zieht die nächste Konsequenz aus seiner anhaltenden Krise: Tausende weitere Stellen sollen wegfallen, gleichzeitig fließen Milliarden in die Standorte. Zwischen Sparzwang, Investitionen und Beschäftigungssicherung entsteht ein Balanceakt, der weit über den Sportwagenbauer hinaus Signalwirkung haben könnte.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
27.07.2026 16:24
Lesezeit: 5 min
Porsche-Aktie: VW-Tochter verschärft Sparkurs und streicht weitere 5.000 Stellen
Die Porsche-Aktie reagiert auf einen weiteren Stellenabbau bei der VW-Tochter. (Bild: dpa) Foto: Marijan Murat

Im Folgenden:

  • Warum streicht Porsche weitere 5.000 Arbeitsplätze?
  • Welche Standorte sind vom Sparkurs betroffen?
  • Weshalb investiert Porsche gleichzeitig Milliarden?

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