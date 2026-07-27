Politik

Neuer Verkehrsminister vor gewaltigen Herausforderungen: Die größten Baustellen für Bilger

Mit Steffen Bilger bekommt das Verkehrsministerium einen erfahrenen Fachpolitiker an die Spitze. Doch der Wechsel allein beseitigt keine Baustellen: Milliardenlücken, marode Infrastruktur und eine kriselnde Bahn warten auf schnelle Lösungen. Welche Prioritäten setzt der neue Minister?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
27.07.2026 16:55
Lesezeit: 3 min
Neuer Verkehrsminister vor gewaltigen Herausforderungen: Die größten Baustellen für Bilger
Steffen Bilger löst Patrick Schnieder als Bundesverkehrsminister ab. (Bild: dpa) Foto: Sebastian Gollnow

Im Folgenden:

  • Warum gilt die Bahn als größte Baustelle des Ministers?
  • Welche Milliardenlücken bedrohen wichtige Infrastrukturprojekte?
  • Weshalb stehen Korridorsanierungen erneut auf dem Prüfstand?

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