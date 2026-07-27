Politik

Neuer Verkehrsminister vor gewaltigen Herausforderungen: Die größten Baustellen für Bilger

Mit Steffen Bilger bekommt das Verkehrsministerium einen erfahrenen Fachpolitiker an die Spitze. Doch der Wechsel allein beseitigt keine Baustellen: Milliardenlücken, marode Infrastruktur und eine kriselnde Bahn warten auf schnelle Lösungen. Welche Prioritäten setzt der neue Minister?