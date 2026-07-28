Technologie

Neuer E-Lkw rollt mit China-Technik aus Österreich

Ein neuer E-Lkw verbindet chinesische Antriebstechnik mit europäischer Fertigung – und rollt nun aus Österreich auf die Straße.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
28.07.2026 09:33
Lesezeit: 1 min
Neuer E-Lkw rollt mit China-Technik aus Österreich
Das Handout zeigt einen E-Lastkraftwagen eTopas 600 von SuperPanther. In Österreich hat die Serienproduktion eines E-Lastkraftwagens begonnen, der aus chinesischen und europäischen Teilen besteht. Der eTopas 600 sei für ein Gesamtzuggewicht von 42 Tonnen ausgelegt und habe eine Reichweite von rund 600 Kilometern, teilte die Firma SuperPanther mit. Gefertigt wird der Transporter bei Steyr Automotive. (Foto: dpa) Foto: Dong.M5.

Im Folgenden:

  • Warum ein chinesisches Unternehmen seinen neuen E-Lkw in Österreich fertigt.
  • Welche Rolle europäische Zulieferer beim Etopas 600 spielen.
  • Wie weit die Kundentestflotte bereits im Realbetrieb gefahren ist.

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