Neuer E-Lkw rollt mit China-Technik aus Österreich

Das Handout zeigt einen E-Lastkraftwagen eTopas 600 von SuperPanther. In Österreich hat die Serienproduktion eines E-Lastkraftwagens begonnen, der aus chinesischen und europäischen Teilen besteht. Der eTopas 600 sei für ein Gesamtzuggewicht von 42 Tonnen ausgelegt und habe eine Reichweite von rund 600 Kilometern, teilte die Firma SuperPanther mit. Gefertigt wird der Transporter bei Steyr Automotive. (Foto: dpa) Foto: Dong.M5.