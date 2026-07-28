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Waldbrand im Urlaub: Was Urlauber jetzt wissen müssen

Rauch, Evakuierungen und gesperrte Straßen können den Traumurlaub binnen Stunden verändern. Doch welche Möglichkeiten haben Reisende in einer solchen Situation? Entscheidend ist oft, wie die Reise gebucht wurde – und welche Regeln im Ernstfall greifen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
28.07.2026 07:15
Lesezeit: 3 min
Waldbrand im Urlaub: Was Urlauber jetzt wissen müssen
Strandbesucher sitzen am Strand von Moutchic in Lacanau im Südwesten Frankreichs, während Rauchwolken von einem Waldbrand in den Himmel aufsteigen. (Bild: DPA) Foto: Maximilien Lamy

Im Folgenden:

  • Wann dürfen Urlauber kostenlos stornieren?
  • Welche Rechte gelten bei einer Pauschalreise?
  • Warum haben Individualreisende oft schlechtere Karten?

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