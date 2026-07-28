Panorama

Waldbrand im Urlaub: Was Urlauber jetzt wissen müssen

Rauch, Evakuierungen und gesperrte Straßen können den Traumurlaub binnen Stunden verändern. Doch welche Möglichkeiten haben Reisende in einer solchen Situation? Entscheidend ist oft, wie die Reise gebucht wurde – und welche Regeln im Ernstfall greifen.