Wirtschaft

Autokrise in China setzt VW und Mercedes unter Druck

China galt jahrelang als Wachstumsmotor der Autoindustrie – doch nun brechen die Verkäufe massiv ein und setzen auch deutsche Hersteller unter Druck. Experten streiten darüber, ob nur eine Schwächephase beginnt oder eine tiefgreifende Trendwende den wichtigsten Automarkt der Welt verändert.