Lehren aus der Ukraine: Wie Staaten ihre Bürger schützen können

Der staatliche Notfalldienst der Ukraine, der im Schatten der Streitkräfte arbeitet, ist dort unter dem Kürzel DSNS bekannt. (Foto: dpa)

Der staatliche Notfalldienst der Ukraine, der im Schatten der Streitkräfte arbeitet, ist dort unter dem Kürzel DSNS bekannt. (Foto: dpa) Foto: -

Der Krieg in der Ukraine als Warnsignal für Europa

Wir befinden uns im fünften Jahr des Kriegs in der Ukraine. Die diplomatischen Bemühungen des Weißen Hauses haben bislang keinen Waffenstillstand erreicht, von einem dauerhaften Frieden ganz zu schweigen. Der Winter in der Ostukraine hat zwar den Vormarsch der russischen Infanterie verlangsamt, der Kreml kompensierte diese Rückschläge jedoch durch massive Luftangriffe auf zivile Infrastruktur und Städte entlang des Dnjepr, schreiben der polnische Botschafter in der Ukraine, Bartosz Cichocki, und die Direktorin des NGO-Instituts für Weltpolitik, Yevhen Mahda.

In nur drei Wintermonaten setzten russische Streitkräfte gegen die Ukraine fast 15.000 gelenkte Fliegerbomben, mehr als 700 Raketen und fast 19.000 Drohnen ein. Ziel dieser Angriffe war vor allem kritische Infrastruktur, insbesondere Energie- und Heizsysteme, von großen Kraftwerken bis hin zu lokalen Heizwerken in Wohngebieten, schreibt das polnische Wirtschaftsportal Puls Biznesu.

Rettungskräfte als zweite Verteidigungslinie

In den dramatischen Tagen im Januar und Februar konnte die Welt erneut die Arbeit ukrainischer Rettungskräfte, Feuerwehrleute, Energieexperten und Ingenieure beobachten. Der staatliche Notfalldienst der Ukraine, der im Schatten der Streitkräfte arbeitet, ist jedem unter dem Kürzel DSNS bekannt. X DWN-Wochenrückblick Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft. E-mail: * Jetzt abonnieren » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Der ukrainische Zivilschutz umfasst rund 74.000 Menschen. Dazu gehören Bergretter, Grubenretter, Taucher, Spezialisten für das Löschen von Ölbränden, Waldbränden und Experten für die Beseitigung von Explosionen in Waffenlagern.

Die Organisation, die die Erinnerung an die Liquidatoren der Tschernobyl-Katastrophe pflegt, verfügt über eine eigene Luftflotte, Spezialfahrzeuge, Boote, Krankenhäuser, Ausbildungsstätten und sogar ein meteorologisches Zentrum.

Die Rolle und Erfahrung des DSNS dürfen nicht übersehen werden, wenn die Lehren aus diesem Krieg analysiert werden. Alle Staaten der östlichen NATO-Flanke können sich am ukrainischen System zum Schutz der Bevölkerung und des Zivilschutzes orientieren.

Ein moderner Krieg ist nicht nur eine Konfrontation von Armeen. Es ist auch eine Konfrontation von Volkswirtschaften und eine Frage der Fähigkeit eines Staates, seiner Bevölkerung Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten. Ruhe im Hinterland hilft den Verteidigern und der politischen Führung, den Kampf fortzusetzen.

Hybride Angriffe und neue Bedrohungen

Die Ukraine verfügt über schmerzhafte, aber einzigartige Erfahrungen beim Schutz der Zivilbevölkerung in einem Krieg hoher Intensität. Bilder ukrainischer Rettungskräfte, die trotz Frost und Beschuss ihre Arbeit verrichten, gingen um die Welt.

Weniger bekannt sind ukrainische mobile Anwendungen, die vor Luftangriffen warnen und den nächsten Schutzraum anzeigen. Ukrainische Bürger verfolgen über populäre Telegram-Kanäle sogar in Echtzeit die Flugbahnen von Raketen und Drohnen des Gegners. Diese und andere Lösungen, insbesondere im Bereich der Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und privatem Sektor, sollten analysiert und gezielt übernommen werden.

Polen z.B. war und bleibt ein strategischer Partner der Ukraine. Nach Beginn des Krieges wurde Polen zur sogenannten Lebensader der Ukraine. Polen unterstützte das Land in den schwierigsten Wochen mit Waffenlieferungen und militärischer Ausrüstung. Gleichzeitig stellte es den Flughafen Rzeszów und Ostseehäfen für alliierte Lieferungen zur Verfügung. Aus diesem Grund gerieten Polen und andere NATO-Staaten der Region ins Visier Russlands. Der Krieg zeigt, dass der Kreml seine Aktivitäten nicht auf militärische Operationen beschränkt. Russische Strategen verstehen, dass für jede demokratische Regierung die Lage der Zivilbevölkerung besonders sensibel ist. Leid und soziale Probleme können politische Ziele erleichtern.

Der hybride Konflikt in der Region ist bereits Realität. In den kommenden Jahren kann auch ein militärischer Konflikt nicht ausgeschlossen werden. Angeworbene Agenten setzen große Lagerhallen und Einkaufszentren in Brand, sprengen Eisenbahnstrecken und versuchen Telekommunikationssysteme sowie Datenbanken lahmzulegen, schreiben die beiden Autoren. Entlang der Ostseeküste wird regelmäßig das GPS-Signal gestört. Unterseekabel werden beschädigt.

Hinzu kommt, dass der Luftraum Polens, der baltischen Staaten und Skandinaviens zunehmend von russischen und belarussischen unbemannten Fluggeräten verletzt wird.

Der Gegner versuche offen, großflächige Gefahren für Gesundheit und Leben an Land, auf See und in der Luft zu erzeugen und erhebliche wirtschaftliche Schäden zu verursachen.

Daher muss Europa in der Lage sein, kurzfristig Massenevakuierungen zu organisieren, kritische Infrastruktur zu schützen und ihre Funktionsfähigkeit im Schadensfall schnell wiederherzustellen. Ebenso müssen Trinkwasser, Energie, Treibstoff und Wärme über mehrere Tage sichergestellt werden, ebenso alternative Transportmöglichkeiten für Zehntausende Menschen. Weiterlesen EU-Rüstungsprogramm Safe: Polens Präsident lehnt EU-Rüstungskredite ab

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Bereits heute sollte das Warnsystem des staatlichen Sicherheitszentrums erweitert werden. Zudem sollte über Schutzsysteme für Energieanlagen, Pipelines oder Kläranlagen gegen Luftangriffe nachgedacht werden.

Welche Lehren Europa aus dem ukrainischen Zivilschutz im Krieg ziehen kann

Der Ukrainekrieg hat gezeigt, dass moderne Konflikte zunehmend hybride Dimensionen annehmen. Angriffe auf Infrastruktur, Energieversorgung, Logistik und Informationssysteme werden zu zentralen Instrumenten geopolitischer Machtpolitik. Für Europa bedeutet dies, dass militärische Stärke allein nicht ausreicht. Die Widerstandsfähigkeit von Gesellschaft, Wirtschaft und Zivilschutz entscheidet zunehmend über Stabilität und Sicherheit.

Die Erfahrungen der Ukraine zeigen, dass der Schutz der Zivilbevölkerung ein entscheidender Bestandteil moderner Verteidigungsstrategien ist. Ein leistungsfähiger Zivilschutz stärkt nicht nur die Sicherheit der Bürger, sondern auch die strategische Widerstandskraft eines Staates. Europa steht vor der Aufgabe, aus den ukrainischen Erfahrungen zu lernen und seine Gesellschaften auf neue Formen von Krisen und Konflikten vorzubereiten.

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Yevhen Mahda ist Professorin am Nationalen Universitätsinstitut für Luftfahrt Kiew, Direktorin des NGO-Instituts für Weltpolitik.

Bartosz Cichocki ist Botschafter der Republik Polen in der Ukraine in den Jahren 2019-23, Mitglied des Programmvorstands des Ostflanka-Instituts.