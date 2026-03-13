Wirtschaft

Preisbremse an der Zapfsäule: Kommt die neue Tankstellen-Regelung noch vor Ostern?

Pünktlich zum Osterreiseverkehr will das Bundeswirtschaftsministerium den täglichen Preissprüngen an den Tankstellen einen Riegel vorschieben. Das Ziel: Kraftstoffpreise dürfen künftig nur noch einmal pro Tag angehoben werden. Doch während die Autofahrer auf Entlastung hoffen, bleibt der Zeitplan ambitioniert. Damit die Regelung rechtzeitig greift, müssen Bundestag und Bundesrat das Gesetz im Eiltempo passieren – eine Garantie für eine rechtzeitige Umsetzung gibt es aus Berlin bisher nicht.