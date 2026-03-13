Wirtschaft

Preisbremse an der Zapfsäule: Kommt die neue Tankstellen-Regelung noch vor Ostern?

Pünktlich zum Osterreiseverkehr will das Bundeswirtschaftsministerium den täglichen Preissprüngen an den Tankstellen einen Riegel vorschieben. Das Ziel: Kraftstoffpreise dürfen künftig nur noch einmal pro Tag angehoben werden. Doch während die Autofahrer auf Entlastung hoffen, bleibt der Zeitplan ambitioniert. Damit die Regelung rechtzeitig greift, müssen Bundestag und Bundesrat das Gesetz im Eiltempo passieren – eine Garantie für eine rechtzeitige Umsetzung gibt es aus Berlin bisher nicht.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
13.03.2026 15:13
Lesezeit: 3 min
Preisbremse an der Zapfsäule: Kommt die neue Tankstellen-Regelung noch vor Ostern?
Kraftstoffpreise nur noch einmal täglich erhöhen: Das plant das Bundeswirtschaftsministerium. Ob die Regelung rechtzeitig kommt und was der Ölpreis damit zu tun hat (Foto: dpa). Foto: Sergei Grits

Im Folgenden:

  • Warum die USA trotz G7-Widerstand Sanktionen gegen russisches Öl lockern.
  • Weshalb die geplante Tankstellenregelung vor Ostern noch scheitern könnte.
  • Was der Ifo-Chef zum wirtschaftlichen Schaden des Iran-Kriegs für Deutschland sagt.

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