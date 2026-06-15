Politik

EU-Sanktionen gegen Russland: Teurere Fischstäbchen im Supermarkt drohen

Das geplante neue Sanktionspaket der Europäischen Union gegen Russland könnte spürbare Auswirkungen auf den deutschen Lebensmittelmarkt haben. Durch drastische Importbeschränkungen für russischen Alaska-Seelachs stehen Hersteller von Tiefkühlgerichten vor Rohstoffengpässen, was zu Preiserhöhungen für Verbraucher führen dürfte.