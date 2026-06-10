Technologie

EU-Verpackungsverordnung: Einweg-Ära vor dem radikalen Aus in Europa

Zucker im Tütchen, Ketchup im Mini-Beutel, Shampoo im Hotel-Sachet – genau diese Alltagsdetails verschwinden bald aus Europas Servicewelt. Die EU zieht die Reißleine bei Einwegverpackungen und greift tief in Gastronomie, Handel und Onlinehandel ein. Was als Umweltmaßnahme verkauft wird, zwingt ganze Branchen zu einem radikalen Umbau ihrer Geschäftsmodelle – und der hat längst begonnen.