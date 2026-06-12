Wirtschaft

Krise bei den Agrarkosten: EU-Kommission plant höhere Vorschüsse für Düngemittel

Um Landwirte angesichts drastisch gestiegener Preise für Düngemittel finanziell zu entlasten, schlägt die Europäische Kommission flexiblere Vorauszahlungen vor. Durch vorgezogene EU-Mittel soll die anstehende Wintersaat gesichert werden. Auch Anpassungsoptionen für das Jahr 2027 sind im Gespräch.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
12.06.2026 14:42
Lesezeit: 1 min
Krise bei den Agrarkosten: EU-Kommission plant höhere Vorschüsse für Düngemittel
Düngemittelkrise: Die EU plant bis zu 1,5 Milliarden Euro Vorschüsse für Landwirte. Lesen Sie, wie ausgesetzte Zölle bis 2027 die Agrarkosten senken (Foto: dpa). Foto: Lars Penning

Im Folgenden:

  • Warum die Sperrung der Straße von Hormus europäische Landwirte in finanzielle Bedrängnis bringt.
  • Wie die EU-Kommission bis zu 1,5 Milliarden Euro für betroffene Agrarbetriebe mobilisieren will.
  • Welche Einfuhrzölle Brüssel aussetzt, um die drastisch gestiegenen Düngemittelpreise abzufedern.

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