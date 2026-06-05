Wirtschaft

EY-Analyse: Deutsche Autobauer verlieren Umsatz und hinken hinterher

Fehlstart ins Jahr: Während die internationale Konkurrenz beim Umsatz zulegen kann, verlieren Volkswagen, Mercedes-Benz und BMW deutlich an Boden. Eine neue EY-Analyse zeigt, dass die deutschen Autohersteller im ersten Quartal im weltweiten Vergleich hinterherhinken.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
05.06.2026 15:12
Lesezeit: 2 min
EY-Analyse: Deutsche Autobauer verlieren Umsatz und hinken hinterher
VW, Mercedes und BMW verloren im ersten Quartal 4,3 Prozent Umsatz. Warum die deutschen Autobauer hinterherhinken und wer profitiert (Foto: dpa) Foto: Lars Penning

Im Folgenden:

  • Warum Volkswagen, Mercedes-Benz und BMW im ersten Quartal deutlich Umsatz verloren haben.
  • Weshalb US-Autohersteller ihren operativen Gewinn um fast 83 Prozent steigern konnten.
  • Welche strukturellen Probleme die deutschen Autobauer laut EY-Analyse besonders belasten.

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