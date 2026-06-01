Wirtschaft

Automobilchef: Mehrere europäische Automarken werden aussterben

Jahrzehntelang lernten chinesische Hersteller von deutschen Autobauern. Nun reisen Volkswagen, Mercedes-Benz und BMW nach China, um Geschwindigkeit, Software und Elektroautos zu verstehen. Ein früherer Volkswagen-Topmanager warnt vor der schwersten Krise der Branche. Fabriken könnten schließen, Jobs verschwinden, Marken aussterben.
Autor
avtor
Thomas Hvelplund Askjær
01.06.2026 16:04
Lesezeit: 7 min
Automobilchef: Mehrere europäische Automarken werden aussterben
„Wir müssen uns daran gewöhnen, dass in Zukunft weit weniger Menschen in der europäischen Automobilindustrie arbeiten werden“, warnt Jürgen Stackmann, der zuvor Vorstandsvorsitzender von Seat und Vertriebs- und Marketingdirektor bei Volkswagen war. (Foto: dpa | Susanna Saez) Foto: Susanna Saez

Im Folgenden:

  • Warum Europas Autoindustrie vor einem historischen Strukturbruch steht.
  • Wie China Volkswagen, BMW und Mercedes unter Druck setzt.
  • Welche deutschen Jobs durch die neue Autokrise gefährdet sind.

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