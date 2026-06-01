Automobilchef: Mehrere europäische Automarken werden aussterben

„Wir müssen uns daran gewöhnen, dass in Zukunft weit weniger Menschen in der europäischen Automobilindustrie arbeiten werden“, warnt Jürgen Stackmann, der zuvor Vorstandsvorsitzender von Seat und Vertriebs- und Marketingdirektor bei Volkswagen war. (Foto: dpa | Susanna Saez) Foto: Susanna Saez