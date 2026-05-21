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Krise der Autoindustrie: Eberspächer zieht die Reißleine in Deutschland

Der Esslinger Autozulieferer Eberspächer kämpft mit Umsatzrückgängen und geopolitischen Spannungen. Als Reaktion auf die weltweite Flaute schließt das Familienunternehmen zwei deutsche Produktionsstätten und setzt auf strikten Sparkurs, um die Rentabilität langfristig zu sichern.