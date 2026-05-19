Finanzen

BYD-Aktie: Chinesischer Konzern plant Übernahme von Werken für E-Autos in Europa

BYD will seine Produktion in Europa ausbauen und prüft dafür ungenutzte Werke europäischer Hersteller. Wird die Schwäche der europäischen Autoindustrie nun zum Einfallstor für Chinas Elektroauto-Offensive?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
19.05.2026 05:47
Lesezeit: 2 min
BYD-Aktie: Chinesischer Konzern plant Übernahme von Werken für E-Autos in Europa
BYD nutzt freie Kapazitäten in Europas Autoindustrie, um schneller eigene Elektroautos auf dem europäischen Markt zu produzieren. (Foto: dpa) Foto: Yang Shiyao

Im Folgenden:

  • Warum BYD gezielt ungenutzte Werke europäischer Autohersteller ins Visier nimmt.
  • Weshalb Italien und Frankreich für BYDs Europastrategie eine Schlüsselrolle spielen.
  • Welche europäischen Premiummarken BYD als mögliche Übernahmekandidaten prüft.

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