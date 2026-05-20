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Takata-Airbags zwingen BMW zu neuem Mega-Rückruf – was für Autofahrer jetzt wichtig ist

Die Probleme rund um Takata-Airbags holen Millionen Autofahrer auch 2026 wieder ein. Nun muss BMW einen neuen Mega-Rückruf für Hunderttausende Fahrzeuge in Deutschland starten. Doch warum sorgen die Airbags eines längst insolventen Herstellers noch immer weltweit für Alarmstimmung – und wie gefährlich sind Takata-Airbags wirklich?