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Takata-Airbags zwingen BMW zu neuem Mega-Rückruf – was für Autofahrer jetzt wichtig ist

Die Probleme rund um Takata-Airbags holen Millionen Autofahrer auch 2026 wieder ein. Nun muss BMW einen neuen Mega-Rückruf für Hunderttausende Fahrzeuge in Deutschland starten. Doch warum sorgen die Airbags eines längst insolventen Herstellers noch immer weltweit für Alarmstimmung – und wie gefährlich sind Takata-Airbags wirklich?
Autor
avtor
Markus Gentner
20.05.2026 10:42
Aktualisiert: 20.05.2026 10:42
Lesezeit: 2 min
Takata-Airbags zwingen BMW zu neuem Mega-Rückruf – was für Autofahrer jetzt wichtig ist
BMW ruft wegen fehlerhafter Takata-Airbags weltweit fast 1,5 Millionen Fahrzeuge zurück. (Foto: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum betrifft der Takata-Rückruf noch immer Millionen Fahrzeuge?
  • Welche BMW-Modelle jetzt dringend in die Werkstatt müssen?
  • Wie gefährlich sind defekte Takata-Airbags tatsächlich?

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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