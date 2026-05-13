Wirtschaft

VDA warnt: Autoindustrie steht vor massivem Stellenabbau bis 2035

Die Sorgen um den Wirtschaftsstandort Deutschland wachsen weiter. Während die Autoindustrie tausende Jobs gefährdet sieht, warnen auch führende Unternehmer vor einer dramatischen Entwicklung. Hohe Energiepreise, Bürokratie und steigende Kosten setzen viele Betriebe massiv unter Druck. Wohin steuert die Industrie?