Wirtschaft

US-Autos als Kostenrisiko: Wie die Kfz-Steuer Käufer in Europa belastet

Importierte US-Autos werden durch Kfz-Steuer, CO₂-Werte und Einzelgenehmigung für viele Käufer zu einer finanziellen Belastung. Warum kann ein bereits zugelassenes Fahrzeug plötzlich deutlich höhere Kosten auslösen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
12.05.2026 17:22
Lesezeit: 8 min
US-Autos als Kostenrisiko: Wie die Kfz-Steuer Käufer in Europa belastet
US-Autos können in Europa trotz bestehender EU-Zulassung zur Kostenfalle werden, wenn fehlende CoC-Dokumente und erhöhte CO₂-Werte die Registrierungsgebühren und Kfz-Steuern verteuern (Foto: dpa) Foto: Sina Schuldt

Im Folgenden:

  • Warum importierte US-Autos in Europa trotz EU-Zulassung zur Steuerfalle werden können.
  • Wie eine EU-Berechnungsformel den CO₂-Wert von Drittstaatenfahrzeugen künstlich nach oben treibt.
  • Weshalb ein europäisches Kennzeichen Käufer nicht vor hohen Registrierungsgebühren schützt.

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