Finanzen

Europäische Aktien im Aufschwung: Wie tragfähig sind die neuen Gewinnprognosen?

Europäische Aktien wirken trotz hoher Gewinnerwartungen stabiler, als es die Lage in vielen Branchen nahelegt. Wie belastbar ist der Aufschwung, wenn Iran-Krieg, Energiepreise und schwächere Konsumnachfrage die Unternehmensgewinne zunehmend unter Druck setzen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
11.05.2026 07:22
Lesezeit: 3 min
Europäische Aktien im Aufschwung: Wie tragfähig sind die neuen Gewinnprognosen?
Europäische Aktien profitieren derzeit vor allem von Energie- und KI-Werten, während der Iran-Krieg und schwächere Konsumbranchen die Gewinnerwartungen zunehmend infrage stellen (Foto: dpa)

Im Folgenden:

  • Warum europäische Gewinnprognosen trotz starker Quartalszahlen zunehmend fragil wirken.
  • Weshalb der Energiesektor das wahre Bild europäischer Unternehmensgewinne verzerrt.
  • Wie groß die Lücke zwischen US-amerikanischen und europäischen Aktien wirklich ist.

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