Finanzen

US-Börsenbericht: Chip-Aktien treiben Wall Street nach oben, da Hoffnungen auf Friedensabkommen steigen

Spannende Wendungen und neue Allzeithochs: Entdecken Sie die Hintergründe der aktuellen Marktdynamik.
Autor
Bonnier Investor
06.05.2026 22:29
Lesezeit: 1 min
US-Börsenbericht: Chip-Aktien treiben Wall Street nach oben, da Hoffnungen auf Friedensabkommen steigen
Die US-Börsen stehen seit Jahrzehnten im Fokus internationaler Anleger. (Foto: Dmitry Vinogradov/iStock) Foto: Dmitry Vinogradov/iStock

Aufschwung und neue Rekorde an den US-Märkten

Die US-Märkte verzeichneten am Mittwoch erneut starke Kursgewinne, angetrieben von KI-Aktien und dem Optimismus, dass die USA und der Iran einer Lösung des Nahostkonflikts näher kommen.

Die technologielastige Nasdaq legte um 2,02 Prozent zu und erreichte mit 25.838,94 Punkten das zweite Rekordschlusshoch in Folge. Auch der S&P 500 übertraf sein gestriges Allzeithoch und markierte mit einem Plus von 1,46 Prozent einen neuen Rekordwert von 7.365,12 Punkten. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 1,24 Prozent auf 49.910,59 Punkte.

Hoffnung auf Entspannung drückt die Ölpreise

Der Preis für Rohöl der Sorte Brent brach im späten Handel um 8 Prozent auf 101 Euro pro Barrel ein, nachdem Berichte aufkamen, dass der Iran einen US-Vorschlag zur Beendigung des Krieges prüfe. Einem Bericht von Axios zufolge stehen die beiden Länder kurz vor dem Abschluss einer aus nur einer Seite bestehenden Absichtserklärung, um die Feindseligkeiten zu beenden und Verhandlungen über die Wiedereröffnung der Straße von Hormus aufzunehmen.

Technologie- und Einzelwerte im Fokus der Anleger

Der Handel mit KI-bezogenen Werten befeuerte am Mittwoch erneut die Kursgewinne an der Wall Street. Advanced Micro Devices (AMD) schoss um mehr als 18 Prozent in die Höhe, nachdem der Halbleiterkonzern für das erste Quartal Gewinne über den Erwartungen gemeldet und eine optimistische Prognose für das laufende Quartal abgegeben hatte.

Auch Super Micro Computer legte aufgrund robuster Quartalszahlen zu und verzeichnete einen Kurssprung von 24,5 Prozent, während die Aktienkurse der Chiphersteller VanEck Semiconductor und Intel um 5 Prozent beziehungsweise 4,5 Prozent stiegen.

Die Aktien von Corning stiegen sprunghaft um 12 Prozent, nachdem der Glashersteller signalisiert hatte, dass er mit Nvidia zusammenarbeiten werde, um Glasfaserprodukte für den Einsatz in KI-Rechenzentren herzustellen.

Andernorts legten die Papiere von Uber nach einer starken Buchungsprognose für das zweite Quartal um 8,5 Prozent zu, während Disney um 7,5 Prozent stieg, nachdem das Unternehmen die Umsatzerwartungen der Analysten für das zweite Quartal übertroffen hatte.

Energieaktien führten die Verluste an, wobei Occidental Petroleum und APA um 7,25 Prozent beziehungsweise 7,67 Prozent nachgaben. Chevron schloss bei Handelsende ebenfalls mit einem Minus von 3,9 Prozent.

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen
Anzeige
DWN
Unternehmen
Brady macht Schluss mit Kabeln im Industrie-Etikettendruck
Unternehmen Brady macht Schluss mit Kabeln im Industrie-Etikettendruck

Industrie-Kennzeichnung galt lange als stationär, schwer und kabelgebunden. Brady bringt nun einen Hybrid-Drucker auf den Markt, der...

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X
DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

US-Börsenbericht: Chip-Aktien treiben Wall Street nach oben, da Hoffnungen auf Friedensabkommen steigen
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsenbericht: Chip-Aktien treiben Wall Street nach oben, da Hoffnungen auf Friedensabkommen steigen
06.05.2026

Spannende Wendungen und neue Allzeithochs: Entdecken Sie die Hintergründe der aktuellen Marktdynamik.

EU-Mitgliedschaft: Warum andere Länder schneller vorankommen als die Ukraine
DWN
Politik
Politik EU-Mitgliedschaft: Warum andere Länder schneller vorankommen als die Ukraine
06.05.2026

Die EU-Erweiterung rückt durch neue geopolitische Risiken wieder ins Zentrum der europäischen Politik, doch nicht jeder Kandidat hat...

J.P. Morgan-Chef Jamie Dimon warnt: Weltordnung steht vor historischer Probe
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft J.P. Morgan-Chef Jamie Dimon warnt: Weltordnung steht vor historischer Probe
06.05.2026

Jamie Dimon sieht die globale Wirtschaft vor Risiken, die weit über Börsen, Inflation und Ölpreise hinausreichen. Kann der Westen seine...

Nord Stream 1: Lubminer Gaskraftwerk wird an die Ukraine verschenkt
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Nord Stream 1: Lubminer Gaskraftwerk wird an die Ukraine verschenkt
06.05.2026

Das funktionsfähige und stillgelegte Gaskraftwerk in Lubmin, soll an die Ukraine verschenkt werden. Das sorgt für Unmut, denn die Anlage...

Kostenfalle ChatGPT: OpenAI zahlt 50 Milliarden Dollar allein für Rechenleistung
DWN
Technologie
Technologie Kostenfalle ChatGPT: OpenAI zahlt 50 Milliarden Dollar allein für Rechenleistung
06.05.2026

Dass der Betrieb von ChatGPT teuer ist, war bekannt. Jetzt bekommt man einen Einblick, wie viele Milliarden die KI-Rechenzentren den...

Trump vor der nächsten Probe: Wie lange hält der Waffenstillstand am Golf?
DWN
Politik
Politik Trump vor der nächsten Probe: Wie lange hält der Waffenstillstand am Golf?
06.05.2026

Der Iran-Krieg macht Donald Trumps Machtverständnis zum Risiko für Märkte, Diplomatie und die globale Ordnung. Wie lange kann die...

Morningstar nennt 5 Favoriten: US-Aktien für geduldige Anleger
DWN
Finanzen
Finanzen Morningstar nennt 5 Favoriten: US-Aktien für geduldige Anleger
06.05.2026

Morningstar sieht bei ausgewählten US-Aktien langfristige Chancen, doch selbst starke Marktführer müssen regelmäßig überprüft...

Kerosin-Mangel im Sommer? Israel liefert Deutschland Kerosin
DWN
Politik
Politik Kerosin-Mangel im Sommer? Israel liefert Deutschland Kerosin
06.05.2026

Die Lieferung aus Nahost geschieht nach israelischen Angaben auf Bitte des deutschen Energieministeriums. Der deutsche Verkehrsminister...