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Toyota bZ4X Touring im Test: Wenn Reichweite ihren Namen wirklich verdient

Toyotas elektrisch angetriebenes SUV bZ4X präsentiert sich auch in der Version Touring. Der Einstiegspreis liegt mit Förderung bei 35.990 Euro.
Autor
Matej Štakul
30.05.2026 11:00
Lesezeit: 5 min
Toyota bZ4X Touring im Test: Wenn Reichweite ihren Namen wirklich verdient
Toyota bZ4X Touring in unserem Test. (Foto: Matej Štakul)

Im Folgenden:

  • Warum der Toyota bZ4X Touring im Alltag eine realistische Reichweite von 450 Kilometern erreicht.
  • Weshalb Toyota auf die Batterie dieses Elektro-SUV zehn Jahre oder eine Million Kilometer Garantie gibt.
  • Wie der bZ4X Touring mit 669 Litern Kofferraumvolumen und 380 PS Allrad Familien überzeugen will.

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