Die Ökonomie der App-Stores: Welche Branchen das größte Wachstum im mobilen Sektor verzeichnen

Die wachsende Beliebtheit von Apps: Ursachen, Trends und Folgen

Das Smartphone ist zum wichtigsten Gerät im Alltag geworden. Für viele Menschen ersetzt das Handy inzwischen Bank, Fernseher, Marktplatz, Arbeitsgerät und Unterhaltungsplattform zugleich. Deshalb wächst die Beliebtheit von Apps weiter.

2025 wurde der globale Markt für mobile Apps auf 330,6 Milliarden US-Dollar geschätzt. Prognosen zufolge soll er bis 2035 die Marke von 1,2 Billionen US-Dollar überschreiten. Mehrere Faktoren treiben den Markt derzeit besonders stark an:

Der Ausbau von 5G;

Günstigeres mobiles Internet;

Die zunehmende Verbreitung mobiler Zahlungen;

Das mobile-first-Verhalten der Nutzer.

Die Vorteile des Spielens per App liegen auf der Hand. Es ist unkompliziert, bequem und schnell. Nutzer können jederzeit und überall spielen. Dazu kommen einfache Ein- und Auszahlungen direkt über das Smartphone. Besonders praktisch ist es, wenn sich auch die Zahlungsdienste auf demselben Gerät befinden. So bleibt alles an einem Ort.

Trend Wandel des Nutzungsverhaltens

Ein weiterer wichtiger Trend ist der Wandel des Nutzungsverhaltens. Während der Markt vor einigen Jahren noch vor allem um neue Installationen kämpfte, geht es heute darum, Nutzer möglichst lange innerhalb des jeweiligen Dienstes zu halten. Im Mittelpunkt steht inzwischen die Monetarisierung. Kostenpflichtige Downloads verlieren deshalb nach und nach an Bedeutung. Stattdessen dominieren:

Abonnements;

In-App-Käufe;

Mobile Werbung;

Das Freemium-Modell.

Dadurch ist der Markt deutlich aggressiver geworden. Unternehmen konkurrieren heute nicht mehr nur um Installationen, sondern vor allem um Aufmerksamkeit, Gewohnheiten und die Zeit der Nutzer innerhalb ihrer Ökosysteme.

Welche Branchen im mobilen Sektor am stärksten wachsen

Besonders schnell wachsen derzeit Apps, die praktisch ausschließlich auf dem Smartphone sinnvoll funktionieren und keine echte Alternative als Desktop-Webseite haben. Deshalb bleibt Mobile Gaming weiterhin der wichtigste Wachstumstreiber. 2025 legten vor allem Casual- und Strategiespiele stark zu. Im Strategy-Segment stieg die Zahl der Spielsessions innerhalb eines Jahres um 57 %.

Modernes Mobile Gaming verdient heute nicht mehr am Verkauf einzelner Spiele, sondern an der dauerhaften Interaktion mit den Nutzern. Die wichtigsten Einnahmequellen sind:

Battle Passes;

Mikrotransaktionen;

Werbung;

Live-Service-Modelle.

Zu diesem Wachstum gehört nicht nur klassisches Mobile Gaming, sondern auch der iGaming-Bereich. Viele Glücksspielplattformen werden heute so gestaltet, dass sie auf dem Smartphone ähnlich bequem funktionieren wie normale Spiele-Apps: mit klaren Menüs, schnellen Ladezeiten, großen Buttons und einer einfachen Navigation zwischen Spielkategorien. Ein Beispiel dafür ist das 5gringos Online-Casino, dessen mobile Oberfläche auf schnellen Zugriff auf Slots, Tischspiele, Live-Casino-Formate und Aktionen ausgelegt ist. Gerade diese mobile Anpassung ist wichtig, weil Nutzer unterwegs nicht lange suchen möchten, sondern direkt sehen wollen, welche Spiele verfügbar sind und wie sie zwischen den Bereichen wechseln können. Dadurch wird Online-Glücksspiel Teil desselben Mobile-First-Trends, der auch Casual Games, Strategiespiele und andere digitale Unterhaltungsformen antreibt.

Kommunikations-Apps gehören weiterhin zu den größten Bereichen der App Economy. 2025 verzeichnete WhatsApp mehr als zwei Milliarden monatlich aktive Nutzer, WeChat rund 1,4 Milliarden und Telegram überschritt die Marke von einer Milliarde Nutzern. Die Einnahmen von Meta aus Business-Nachrichten über WhatsApp wurden auf 2,5 bis 2,8 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Sehr dynamisch entwickelt sich auch der FinTech-Sektor. Mobile Banken, digitale Wallets und P2P-Zahlungen sind für Millionen Menschen längst selbstverständlich geworden. Besonders stark wachsen sogenannte Super Apps, die Banking, Zahlungen, Einkäufe und verschiedene Dienste in einer einzigen Anwendung bündeln.

Ein weiterer wichtiger Wachstumstreiber ist der Mobile Commerce. Das Smartphone hat sich faktisch zum wichtigsten Kanal für Onlinekäufe entwickelt. Marktplätze lenken Nutzer zunehmend gezielt in ihre Apps, weil sich dort die Zielgruppe leichter binden und personalisierte Empfehlungen effektiver ausspielen lassen. Gleichzeitig wächst auch der Markt für KI-Apps – etwa Chatbots sowie Foto- und Videoeditoren.

Die Ökonomie der App-Stores: Wie der Markt für mobile Apps funktioniert

App Store und Google Play sind heute weit mehr als einfache Download-Plattformen. Sie haben sich zu vollwertigen digitalen Marktplätzen entwickelt. Sie kontrollieren den Zugang zur Zielgruppe, die Empfehlungsalgorithmen und die Monetarisierung. Gleichzeitig verdient Apple weiterhin deutlich mehr als Google Play.

Ein weiteres Merkmal der modernen App Economy ist die starke Marktkonzentration. Den größten Gewinn erzielen große Ökosysteme, die Nutzer über Jahre hinweg an ihre Dienste binden können. Deshalb investieren Unternehmen massiv in Mechanismen zur Nutzerbindung.

Die Zukunft der App Economy: Wohin sich der mobile Sektor entwickelt

Der mobile Markt erreicht zunehmend eine Reifephase. Das bedeutet, dass der Wettbewerb um neue Downloads langsam in den Hintergrund rückt. Der wichtigste Wertfaktor ist heute ein loyaler Nutzer, der regelmäßig bezahlt und viel Zeit innerhalb eines Dienstes verbringt.

Deshalb setzt der Markt immer stärker auf Abonnements und Ökosysteme. Unternehmen versuchen, Dienste aufzubauen, die Nutzer möglichst dauerhaft im eigenen System halten.

Vor allem aber lassen sich mobile Apps längst nicht mehr als eigenständiger IT-Bereich betrachten. Sie sind zur grundlegenden Infrastruktur der digitalen Wirtschaft geworden. Über sie laufen heute Finanzgeschäfte, Handel, Medien, Unterhaltung und die tägliche Kommunikation von Milliarden Menschen.