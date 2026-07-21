Finanzen

Vermögenssteuer: Als die Mittelschicht noch Häuser kaufte und die Reichen höhere Steuern zahlten

Deutschland erlebt die größte Vermögensanhäufung seiner Geschichte – und gleichzeitig wird Eigentum für viele Menschen immer unerreichbarer. Die Debatte über eine Vermögenssteuer ist deshalb mehr als ein Streit über Steuersätze. Sie berührt eine grundlegendere Frage: Was braucht eine Gesellschaft, damit sich Arbeit lohnt und die Mittelschicht nicht aufgerieben wird?