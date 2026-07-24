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Deutsche Dynastie verdient Milliarden mit der Aufrüstung Europas

Die zurückhaltenden Eigentümer des Panzerherstellers KNDS stammen aus Familien, die den deutschen Unternehmenszweig über Jahrzehnte kontrollierten. Nun wollen sie ihre Anteile an den deutschen Staat und an Investoren verkaufen.
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Bonnier Investor, Gorazd Suhadolnik
24.07.2026 16:00
Lesezeit: 4 min
Deutsche Dynastie verdient Milliarden mit der Aufrüstung Europas
Das Logo des Rüstungsherstellers KNDS am Standort Kassel ist während des Besuchs von Bundesverteidigungsminister Pistorius an einer Glastüre zu sehen (Foto: dpa). Foto: Christian Lademann

Im Folgenden:

  • Warum die unbekannten Erben des Panzerbauers KNDS ihre Anteile jetzt verkaufen wollen.
  • Weshalb der geplante Milliarden-Börsengang von KNDS vorerst ins Stocken geraten ist.
  • Wie der Staat beim Einstieg in den Panzerbauer KNDS einen überhöhten Preis riskieren könnte.

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