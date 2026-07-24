Wirtschaft

Griechenland blockiert EU-Sanktionspaket gegen Russland: Interessen eines Milliardärs stehen auf dem Spiel

Es ist ein Streit um das 21. Sanktionspaket gegen Russland entbrannt. Griechenland protestiert gegen das geplante EU-Verbot für den Transport von russischem Flüssigerdgas (LNG), das 2027 in Kraft treten soll. Der Milliardär George Prokopiou, einer der reichsten Männer Griechenlands, erzielt mit diesem Handel enorme Gewinne.
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Bonnier Investor, Leonora Marienlund Klint
24.07.2026 14:18
Lesezeit: 2 min
Griechenland blockiert EU-Sanktionspaket gegen Russland: Interessen eines Milliardärs stehen auf dem Spiel
Griechenland blockiert die Sanktionen gegen Russland: Die Milliardengeschäfte eines Reeders stehen auf dem Spiel. Wer profitiert vom Gastransport? (Foto: dpa) Foto: Philip Dulian

Im Folgenden:

  • Warum Griechenland das neue EU-Sanktionspaket gegen Russland blockiert.
  • Welche wirtschaftlichen Interessen eines griechischen Milliardärs hinter dem Veto stehen.
  • Wie das geplante EU-Verbot für russisches Flüssiggas einen Schifffahrtsriesen bedroht.

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