Wirtschaft

Griechenland blockiert EU-Sanktionspaket gegen Russland: Interessen eines Milliardärs stehen auf dem Spiel

Es ist ein Streit um das 21. Sanktionspaket gegen Russland entbrannt. Griechenland protestiert gegen das geplante EU-Verbot für den Transport von russischem Flüssigerdgas (LNG), das 2027 in Kraft treten soll. Der Milliardär George Prokopiou, einer der reichsten Männer Griechenlands, erzielt mit diesem Handel enorme Gewinne.