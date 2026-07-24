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Insolvenz angemeldet: Der tiefe Fall des Batterieherstellers Varta

Das Traditionsunternehmen Varta steht vor dem Trümmerhaufen seiner ambitionierten Expansionspläne: Nach dem Verlust wichtiger Großkunden wie Apple sowie anhaltend schlechten Zahlen muss die schwäbische Batterie-Ikone den Gang zum Insolvenzgericht antreten. Nun soll ein Sanierungsverfahren das Aus für den Konzern abwenden.