Panorama

Sinkende Geburtenrate: Wie Smartphones die Menschheit schrumpfen lassen

Je stärker sich Smartphones verbreiten, desto weniger Kinder werden geboren. Eine neue Untersuchung zeigt, wie digitale Kontakte persönliche Begegnungen verdrängen und damit sogar die Geburtenrate beeinflussen könnten. Doch Mobiltelefone sind nur ein Teil einer globalen Entwicklung, die China, Europa und auch Deutschland vor gewaltige wirtschaftliche Probleme stellt.