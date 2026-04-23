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Elektro-SUV Cupra Tavascan im Test: Viel Leistung, solide Reichweite und hoher Preis

Der Cupra Tavascan positioniert sich als sportlicher Elektro-SUV mit viel Komfort und starker Reichweite. Doch trotz überzeugender Technik bleibt der Preis ein entscheidender Faktor.
Autor
Matej Štakul
23.04.2026 13:08
Lesezeit: 3 min
Elektro-SUV Cupra Tavascan im Test: Viel Leistung, solide Reichweite und hoher Preis
Cupra Tavascan Test: Elektro-SUV überzeugt mit Reichweite, aber nicht beim Preis. (Foto: Matej Štakul)

Im Folgenden:

  • Wie weit der Cupra Tavascan im Praxistest wirklich kommt – und wo er enttäuscht.
  • Was der Elektro-SUV von Cupra leistet und warum der Preis entscheidend bleibt.
  • Welche Schwächen der Tavascan trotz überzeugender Reichweite und Ausstattung zeigt.

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