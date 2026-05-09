Wirtschaft

Volvo EX60: Warum dieses Elektro-SUV Mercedes, BMW und Audi nervös machen dürfte

Volvo baut mit dem EX60 nicht einfach ein neues Elektro-SUV, sondern eine Wette auf die Zukunft der Marke. Der Wagen soll beweisen, dass schwedische Zurückhaltung, chinesisches Kapital und europäischer Premiumanspruch zusammen funktionieren. Für deutsche Hersteller wird daraus ein Warnsignal, denn Volvo greift genau dort an, wo BMW, Mercedes-Benz und Audi ihre Kunden halten müssen.