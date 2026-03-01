Wirtschaft

Volvo ES90 im Vergleich: Wie behauptet sich die E-Limousine gegen deutsche Hersteller?

Der Volvo ES90 tritt als neue Elektro-Limousine in der Oberklasse an und verbindet hohe Ladeleistung und Komfort mit konstruktiven Kompromissen sowie einem deutlichen Preisaufschlag. Kann sich der ES90 im umkämpften deutschen Markt behaupten?