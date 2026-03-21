Technologie

Kernenergie: China und Russland bauen Atomkraft weiter aus

Chinas Ausbau von Kernkraftwerken hält die globale Atomindustrie auf Rekordniveau. Doch außerhalb Chinas stagniert der Markt größtenteils – und erneuerbare Energien und Speicher ziehen laut World Nuclear Industry Status Report 2025 (WNISR) massiv an.
Autor
avtor
Maximilian Modler
21.03.2026 11:00
Lesezeit: 4 min
Kernenergie: China und Russland bauen Atomkraft weiter aus
Der Kühlturm des ehemaligen Atomkraftwerks Biblis fällt in sich zusammen. Das AKW wird in den kommenden Jahren zurückgebaut. (Foto: dpa) Foto: Boris Roessler

Im Folgenden:

  • Warum Small Modular Reactors weltweit scheitern.
  • Welche Länder 2026 erstmals Atomprojekte starten.
  • Inwiefern erneuerbare Energien für industrielle Stromabnahme entscheidend werden.

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Maximilian Modler

                                                                            ***

Maximilian Modler berichtet über spannende Entwicklungen aus den Bereichen Energie, Technologie - und über alles, was sonst noch für die deutsche Wirtschaft relevant ist. Er hat BWL, Soziologie und Germanistik in Freiburg, London und Göteborg studiert. Als freier Journalist war er u.a. für die Deutsche Welle, den RBB, die Stiftung Warentest, Spiegel Online und Verbraucherblick tätig.

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