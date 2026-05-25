Technologie

Meta: WhatsApp-Inkognito-Modus kommt für KI-Unterhaltungen

Meta erweitert WhatsApp um neue KI-Funktionen und verspricht dabei mehr Datenschutz. Nutzer sollen künftig inkognito mit der Meta AI chatten können. Auch sogenannte Nebenchats sind geplant. Doch viele Anwender stehen der KI im Messenger weiterhin skeptisch gegenüber.