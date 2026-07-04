Wirtschaft

Mexiko: Dank niedriger Löhne sind sie wettbewerbsfähig

Im vergangenen Jahr wurden dort 4,09 Millionen Fahrzeuge produziert, womit das Land weltweit den siebten Platz einnimmt. Die Branche beschäftigt direkt eine Million Menschen.
Autor
Matej Štakul
04.07.2026 13:55
Lesezeit: 11 min
Mexiko: Dank niedriger Löhne sind sie wettbewerbsfähig
Auch Audi verfügt über ein Werk in Mexiko, und zwar in San José Chiapa im Bundesstaat Puebla. Das Werk nahm 2016 den Betrieb auf; derzeit wird dort das Modell Q5 hergestellt. (Foto: dpa) Foto: Hugo Ortuno

Im Folgenden:

  • Wie Mexiko durch niedrige Löhne zu einem führenden globalen Automobilstandort aufstieg.
  • Warum mittlerweile jedes fünfte in den USA verkaufte Auto in Mexiko produziert wird.
  • Wie der Übergang zur Elektromobilität die Zukunft der mexikanischen Werke bestimmt.

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